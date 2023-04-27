Бущан попал в заявку Динамо на матч УПЛ впервые после долгого отсутствия

Украинец может выйти на поле впервые в этом году.

Завтра, 28 апреля, Динамо сыграет в рамках 23 тура УПЛ с Металлистом.

Киевляне опубликовали заявку на предстоящую игру. В ней оказался Георгий Бущан.

Голкипер столичного клуба оказался в заявке своей команды на поединок чемпионата Украины впервые с ноября 2022 года и может впервые сыграть в текущем году.

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Заявка Динамо Киев на матч с харьковским Металлистом

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Навин Малыш, Александр Тымчик, Максим Дячук, Александр Сирота, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Кахим Перрис, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Антон Царенко, Бенито, Назар Волошин, Решат Рамадани.

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Примечательно, что свою последнюю игру в УПЛ на данный момент Бущан также провел против Металлиста. 30 ноября Динамо вместе с Георгием обыграло харьковский коллектив со счетом 3:0.