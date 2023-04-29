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Заря - Черноморец 3:1 видео голов и лучших моментов матча 29.04.2023

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 15:44
Заря победила Черноморец / ФК Заря
Заря победила Черноморец / ФК Заря

В субботу, 29 апреля, Заря в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги встречалась с Черноморцем в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Третья команда чемпионата справилась со своим одесским соперником, одержав победу со счетом 3:1.

В первом тайме подопечные Патрика Ван Леувена сумели дважды поразить ворота "моряков" усилиями Эдуардо Герреро и Дениса Антюха, но еще до перерыва гости сократили отставание благодаря голу Виталия Ермакова. Ближе к концу поединка окончательный счет в противостоянии оформил Назарий Русин.

На данный момент Заря занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ, набрав 49 очков. Черноморец идет 12-м с 23 баллами в активе.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Черноморец в 23-м туре УПЛ:

Заря - Черноморец 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 - Ермаков, 44

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Шахов - Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишнев, 61), Антюх (Дришлюк, 82) - Герреро (Погорилый, 90)

Черноморец: Непогодов - Салюк, Ермаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря - Кузик, Васильев (Политыло, 80), Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 78), Брагару

Предупреждение: Имереков - Авагимян, Гучек.

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