Днепр-1 - Металлист: онлайн-трансляция матча 03.05.2023 24-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Днепром-1 и харьковским Металлистом в украинской Премьер-лиге.

В среду, 3 мая, стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги, в рамках которого Днепр-1 встретится с Металлистом.

В преддверии очного противостояния днепряне одержали победу над Ингульцом (2:0), а харьковская команда потерпела поражение от киевского Динамо (1:3).

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Матч Днепр-1 - Металлист будет сыгран в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток в поединке позвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Днепр-1 - Металлист

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00

На данный момент Днепр-1 с 51 баллом занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на пять очков и сыграв на один матч меньше. Металлист с 19 пунктами находится на предпоследней, 15-й, позиции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2022/2023.