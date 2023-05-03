Усик стал амбасcадором сборной Украины по футболу

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором национальной сборной Украины по футболу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Александр Усик – амбассадор национальной сборной Украины! Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO будет помогать сборной в реализации социальных проектов. В частности, в организации выездов на матчи сборной воинов, которые получили ранения на фронте. Ближайший такой выезд наших Героев намечен на поединок отбора к Евро-2024 Украина - Мальта, который состоится в словацкой Трнаве 19 июня. И у Александра уже есть соответствующий опыт. При его активном участии нам удалось подарить воинам просмотр матча главной команды в Кракове, где 27 сентября в прошлом году сборная в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022/23 встречалась с командой Шотландии.

Источник: facebook.com/andriy.pavelko

Кроме того, совместно с УАФ и сборной Александр Усик будет помогать в реализации других социальных мероприятий, направленных на реабилитацию военных. Это, в частности, организация футбольных турниров с участием участников войны за Независимость Украины, помощь медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые воины, а также благотворительные акции в поддержку семей погибших военных и другие важные направления.

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Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой! Для национальной сборной и нашего футбольного сообщества участие в подобных социальных проектах, направленных на помощь в реабилитации защитников-Героев, является чрезвычайно почетной миссией! Важна такая поддержка и возможность отвлечься от войны для самих воинов, которые рисковали жизнью ради защиты Независимости Украины.

Источник: facebook.com/andriy.pavelko

Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у казака Усика есть немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду", - написал Павелко.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему Александр не будет проводить бои в Украине.