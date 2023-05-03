Павелко: Матч Днепр-1 - Металлист привлек внимание комитета этики и честной игры

Глава УАФ Андрей Павелко поделился мыслями о двух прошедших сегодня, 3 мая, матчах УПЛ.

По словам функционера, незасчитанный гол Миная в матче с Шахтером может решить чемпионство, а матч Металлиста и СК Днепра-1 привлек внимание комитета этики и честной игры из-за нетипичного движения ставок.

"Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали немалый резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче Шахтер - Минай не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особенно подчеркивает важность использования системы ВАР в каждом матче чемпионата. В свою очередь матч Днепр-1 - Металлист привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок.

Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче! Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них. Fair Play - только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом нашем турнире!

P.S. Контроль за Fair Play - не только в УПЛ, но и в других лигах также!" - заявил Павелко.

Напомним, что Днепр-1 победил Металлистс разгромным счетом.