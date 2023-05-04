Ворскла - Динамо: обзор и результат матча чемпионата Украины 04.05.2023

В рамках 24 тура чемпионата Украины Ворскла встретилась с Динамо на своем поле.

Именно хозяева открыли счет благодаря голу Степанюка уже на 13 минуте. Немногим позже ему ответил Владислав Ванат, для которого этот гол стал десятым в текущем сезоне. Стоит сказать, что Ванат занимает 4 место в гонке бомбардиров УПЛ.

Уже после перерыва киевляне вышли вперед. Дебютным голом в составе команды отметился нигериец Бенито.

За несколько минут до завершения поединка его пришлось прервать из-за воздушной тревоги. После возобновления ни одной из команд не удалось изменить счет на табло.

Таким образом, Динамо идет на 4 месте с 47 очками в активе, а Ворскла занимает седьмую строчку, имея 30 пунктов.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Динамо

Ворскла - Динамо 1:2

Голы: Степанюк, 13 - Ванат, 24, Бенито, 48

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 6 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Атаки: 85 - 93

Ворскла: Исенко - Фелипе (Скляр, 38), Пердута, Кравец, Бацула - Челядин, Павлюк - Сефери, Олейник (Лопес, 79), Кане - Степанюк.

Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито, Буяльский (Царенко, 81), Кабаев (Волошин, 80) - Ванат (Рамирес, 71).

Предупреждения: Челядин - Ванат, Дячук