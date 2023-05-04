Шовковский стал лучшим тренером тура в УПЛ

Пресс-служба УПЛ объявила победителей в номинациях лучший игрок и лучший тренер 24-го тура чемпионата Украины.

Лучшим наставником стал И.О. Главного тренера Динамо Киев Александр Шовковский. Подопечные Шовковского обыграли Ворсклу со счетом 1:2.

Примечательно, что для украинского специалиста это всего второй матч в должности главного тренера.

Что касается лучшего игрока, то им стал форвард СК Днепр-1 Жоао Пеглоу, оформивший хет-трик в матче против харьковского Металлиста.

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко намекнул, что матч СК Днепр-1 - Металлист мог быть договорным.