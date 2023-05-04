Ворскла - Динамо: видео голов и обзор матча 04.05.2023
В рамках 24 тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле встретилась с Динамо.
Команды обменялись голами в первом тайме. Сперва забил Степанюк, а на его мяч ответил Владислав Ванат.
Решающее слово за собой оставили игроки столичного клуба. Дебютным голом за "бело-синих" отличился нигериец Бенито.
Напомним, что по итогам тура И.О. Главного тренера Динамо Киев Александр Шовковский стал лучшим наставником тура в УПЛ
Видео голов и обзор матча чемпионата Украины Ворскла - Динамо
Ворскла - Динамо 1:2
Голы: Степанюк, 13 - Ванат, 24, Бенито, 48
Ворскла: Исенко - Фелипе (Скляр, 38), Пердута, Кравец, Бацула - Челядин, Павлюк - Сефери, Олейник (Лопес, 79), Кане - Степанюк.
Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито, Буяльский (Царенко, 81), Кабаев (Волошин, 80) - Ванат (Рамирес, 71).
Предупреждения: Челядин - Ванат, Дячук