Ворскла - Динамо: видео голов и обзор матча 04.05.2023

В рамках 24 тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле встретилась с Динамо.

Команды обменялись голами в первом тайме. Сперва забил Степанюк, а на его мяч ответил Владислав Ванат.

Решающее слово за собой оставили игроки столичного клуба. Дебютным голом за "бело-синих" отличился нигериец Бенито.

Напомним, что по итогам тура И.О. Главного тренера Динамо Киев Александр Шовковский стал лучшим наставником тура в УПЛ

Видео голов и обзор матча чемпионата Украины Ворскла - Динамо

Ворскла - Динамо 1:2

Голы: Степанюк, 13 - Ванат, 24, Бенито, 48

Ворскла: Исенко - Фелипе (Скляр, 38), Пердута, Кравец, Бацула - Челядин, Павлюк - Сефери, Олейник (Лопес, 79), Кане - Степанюк.

Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито, Буяльский (Царенко, 81), Кабаев (Волошин, 80) - Ванат (Рамирес, 71).

Предупреждения: Челядин - Ванат, Дячук