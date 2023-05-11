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Днепр-1 - Александрия: онлайн-трансляция матча 1-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Днепром-1 и Александрией в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 09:59
Днепр-1 - Александрия / upl.ua
Днепр-1 - Александрия / upl.ua

В четверг, 11 мая, Днепр-1 будет доигрывать прерванный матч 1-го тура УПЛ против Александрии.

Обеим командам крайне необходима победа, ведь при благоприятном для себя исходе днепряне сравняются с Шахтером, а Александрия в свою очередь сместит киевское Динамо с четвертой строчки.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени на стадионе Авангард в Ужгороде.

Смотреть онлайн трансляцию матча Днепр-1 - Александрия

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00

В 16-м туре команды выдали яркий матч, но не смогли выявить победителя, расписав голевую ничью 2:2.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2022/2023.

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия онлайн-трансляция Днепр-1

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