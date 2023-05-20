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Футбол

На матче молодежных команд Львова и Руха болельщик напал на арбитра

Причиной тому стал назначенный на последней минуте пенальти.
Сегодня, 14:45
Рух U-19 – ФК Львов U-19 / Рух Львов
Рух U-19 – ФК Львов U-19 / Рух Львов

В субботу, 20 мая, состоялся поединок между молодежными командами Руха и Львова.

На 90+6 минуте матча произошел неприятный для Львова инцидент. Один из игроков попытался вынести мяч из штрафной, но случайно попал себе в руку. Эпизод не прошел мимо арбитра, и он назначил пенальти.

Пока футболисты спорили между собой и с арбитром, на поле выбежал болельщик и ударил судью в живот. Агрессивного фаната сразу сопроводили с поля игроки обеих команд. 

Однако 11-метровый пришлось отложить еще на несколько минут, потому что вспыхнула ссора между представителями тренерских штабов и судье пришлось вмешаться.

В итоге Андрей Столярчук все-таки забил победный гол, переиграв голкипера Львова. Матч завершился победой Руха со счетом 2:1.

Напомним, что вчера Днепр-1 сумел переиграть Колос также в добавленное время.

 


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На матче молодежных команд Львова и Руха болельщик напал на арбитра
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