Верес - Александрия: обзор и результат матча чемпионата Украины 24.05.2023
В рамках 28 тура чемпионата Украины Верес встретился на своем поле с Александрией
Команды показали довольно атакующую игру, однако, такой подход не принес три очка ни одному из коллективов.
Гости в начале встречи успели заполучить достаточно уверенное преимущество благодаря голам Кирилла Ковальца и Дмитрия Михайленко.
Еще до перерыва, впрочем, хозяева один мяч успели отыграть. Своей команде в этом помог Дмитрий Клец, а после возобновления игры Семен Вовченко сравнял счет.Большее ни один из клубов не сумел сделать.
Таким образом, матч завершился вничью, благодаря которой Верес поднялся из зоны стыковых матчей, но при этом у их соперников в лице Руха и Ингульца матчи в запасе.
Что же касается Александрии, то победа делала бы ее практически недосягаемой для Ворсклы, однако, в связи с таким результатом, клуб из одноименного города опережает полтавчан на 4 пункта за 2 матча до конца чемпионата.
Статистика матча чемпионата Украины Верес - Александрия
Верес - Александрия 2:2
Голы: Клец, 26, Вовченко, 56 - Ковалец, 10, Михайленко, 17
Удары: 13 - 5
Удары в створ: 4 - 2
Атаки: 86 - 102
Верес: Когут - Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун - Лебеденко (С. Шарай, 46), Клец - Близниченко, Кучеров, Г. Пасич (В. Шарай, 72) - Гайдучик (Шестаков, 73).
Александрия: Шевченко - Мирошниченко (Кобзарь, 84), Бабогло, Бондаренко (Бондаренко, 45+1), Копина - Рыбалка (Шулянский, 84), Сигеев, Михайленко - Мустафаев (Скорко, 57), Ковалец, Кулаков (Кожушко, 46).
Предупреждения: Балан - Михайленко