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Верес - Александрия: обзор и результат матча чемпионата Украины 24.05.2023

Команды разошлись миром, что больше устраивает ровненский клуб.
Сегодня, 17:08
Верес - Александрия / upl.ua
Верес - Александрия / upl.ua

В рамках 28 тура чемпионата Украины Верес встретился  на своем поле с Александрией

Команды показали довольно атакующую игру, однако, такой подход не принес три очка ни одному из коллективов.

Гости в начале встречи успели заполучить достаточно уверенное преимущество благодаря голам Кирилла Ковальца и Дмитрия Михайленко.

Еще до перерыва, впрочем, хозяева один мяч успели отыграть. Своей команде в этом помог Дмитрий Клец, а после возобновления игры Семен Вовченко сравнял счет.Большее ни один из клубов не сумел сделать.

Таким образом, матч завершился вничью, благодаря которой Верес поднялся из зоны стыковых матчей, но при этом у их соперников в лице Руха и Ингульца матчи в запасе.

Что же касается Александрии, то победа делала бы ее практически недосягаемой для Ворсклы, однако, в связи с таким результатом, клуб из одноименного города опережает полтавчан на 4 пункта за 2 матча до конца чемпионата.

Статистика матча чемпионата Украины Верес - Александрия

Верес - Александрия 2:2

Голы: Клец, 26, Вовченко, 56 - Ковалец, 10, Михайленко, 17

Удары: 13 - 5
Удары в створ: 4 - 2
Атаки: 86 - 102

Верес: Когут - Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун - Лебеденко (С. Шарай, 46), Клец - Близниченко, Кучеров, Г. Пасич (В. Шарай, 72) - Гайдучик (Шестаков, 73).

Александрия: Шевченко - Мирошниченко (Кобзарь, 84), Бабогло, Бондаренко (Бондаренко, 45+1), Копина - Рыбалка (Шулянский, 84), Сигеев, Михайленко - Мустафаев (Скорко, 57), Ковалец, Кулаков (Кожушко, 46).

Предупреждения: Балан - Михайленко

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия верес

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