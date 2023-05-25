Ингулец - Металлист 1925 0:0: обзор матча и результат игры 25.05.2023

В четверг, 25 мая, в рамках 28-го тура УПЛ Ингулец принимал Металлист 1925. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Отметим, гости с середины второго тайма играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал защитник Максим Жичиков.

Таким образом, Ингулец набрал 28 очков и находится на 12-й сторочке, а Металлист 1925 расположился на десятой позиции, имея 31 очко.

Статистика матча Ингулец - Металлист 1925 28-го тура чемпионата Украины

Ингулец - Металлист 1925 0:0

Ингулец: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 65) – Коробенко (Запорожец, 46), Козыренко, Клименко (Одарюк, 81) – Козак, Резепов (Ситало, 46), Головкин (Кухарук, 46).

Металлист 1925: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 90+4), Курило, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе (А. Ткачук, 60) – Ременюк (Дмитренко, 46), Чирук (Островский, 55), Русин (Ю. Потимков, 60).

Предупреждения: Кухарук, 60 Клименко, 63, Одарюк, 83 – Вачиберадзе, 12, Жичиков, 19, Дмитренко, 73

Удаление: Жичиков, 56 (второе предупреждение)