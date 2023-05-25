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Кривбасс - Металлист 2:0: обзор матча и результат игры 25.05.2023

Харьковский коллектив максимально близок к тому, чтобы отправиться в Первую лигу.
Сегодня, 19:29
Кривбасс - Металлист / УПЛ
Кривбасс - Металлист / УПЛ

В четверг, 28 мая, программа 28-го тура Украинской Премьер-лиги завершилась поединком между Кривбассом и Металлистом.

Криворожцы все еще надеются занять место, которое позволит им сыграть в Лиге конференций, а харьковчане борются за выживание.

К сожалению фанатов из Харькова, их команда не сумела порадовать положительным результатом, проиграв третий матч подряд.

Под занавес первого тайма у хозяев поля отметился Дэниел Соса, после чего во второй 45-минутке окончательный счет встречи установил Рифет Капич.

После этой победы Кривбасс занимает седьмое место, имея в активе 38 очков. За два тура до финиша команда Юрия Вернидуба уступает Александрии, которая идет пятой, пять очков.

Металлист в свою очередь остается предпоследней командой чемпионата Украины, заработав 22 балла. От места в зоне переходных матчей харьковчане отстают на шесть очков. 

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Статистика матча Кривбасс - Металлист 28-го тура УПЛ

Кривбасс — Металлист 2:0
Голы: Соса, 42, Капич, 71

Кривбас: Клищук — Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго (Опанасенко, 88) — Семотюк (Татарков, 65), Лунев (Кораблин, 88), Капич (Карпусь, 88) — Хомченовский, Дебелко, Соса (Шевченко, 82).

Металлист: Ермолов — Влага, Николишин, Порох (Мизюк, 85), Коррал — Чидомере (Чайковский, 72), Демченко, Ралюченко (Багачанский, 85) — Наумец, Прядун (Коркишко, 72), Рязанцев (Картушов, 72).

Предупреждения: Луньов, Семотюк, Шевченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Металлист Харьков

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