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Палкин оценил шансы того, что легионеры вернутся в Шахтер

Донецкий клуб объяснил позицию иностранцев по поводу войны в Украине.
Сегодня, 12:20
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о легионерах клуба, с которыми приостановлены контракты.

По словам функционера, каждый из них переживает за Украину, однако вероятность того, что они вернутся, минимальна.

"Они все переживают за Украину. Они официально дают интервью, поддерживают. Они же здесь жили. Они же знают, что все, что говорит та сторона, - это вранье. Они все через это прошли. Поэтому они поддерживают Украину и тех ребят, которых знали, с которыми играли. Есть и личный контакт, и официально они высказываются. Реакция хорошая".

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"Единственное - на процентов 90% я уверен, что они вряд ли когда-то вернутся. Они застали самый пик. Этот страх не позволит им вернуться обратно", - сказал Палкин в интервью YouTube-каналу Гончарова.

Ранее сообщалось, что Мудрик забавно "отпраздновал" чемпионство Шахтера.


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