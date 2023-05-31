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В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока Шахтера и Баварии

Кто-то забыл заплатить алименты.
Сегодня, 19:18
Дуглас Коста / Getty Images
Дуглас Коста / Getty Images

Экс-вингер донецкого Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста попал в неприятности.

Как сообщает Goal, в Бразилии был выдан ордер на его арест в связи с неуплатой алиментов.

В настоящее время 32-летний бразилец выступает в МЛС за Лос-Анджелес Гэлакси, в который он перешел летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за американский клуб, будучи арендованным у Гремио.

Ордер был выдан 8-м судом по семейным делам Порт-Алегри в пятницу, 26 мая. Сообщается, что Коста будет арестован, если он вернется на родину.

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Адвокат футболиста Серхио Кейруш заявил, что его клиент намерен обжаловать это решение, чтобы "правосудие восторжествовало".

В нынешнем сезоне Дуглас Коста принял участие всего в четырех матчах за Гэлакси из четырнадцати возможных, не отметившись результативными действиями, кроме получения красной карточки в матче против Хьюстона (0:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси Шахтер Донецк

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