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"Все свои": Мудрик забавно "отпраздновал" чемпионство Шахтера

Вингер Челси приобщился к триумфу посредством соцсетей.
Сегодня, 16:58
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Донецкий Шахтер недавно досрочно оформил победу в чемпионате, обыграв 3:0 Днепр-1 в 29-м туре украинской Премьер-лиги и завоевав тем самым 14-е чемпионство в своей истории.

Накануне в честь триумфа "горняков" состоялась торжественная церемония награждения все причастных к успеху золотыми медалями и чемпионским трофеем.

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"Приобщился" к празднованию и бывший вингер Шахтера, ныне выступающий за Челси, Михаил Мудрик, который, к слову, также получит свою золотую медаль за победу в чемпионате Украины.

Игрок лондонской команды опубликовал в своем Instagram коллаж с экс-одноклубниками и трофеем.

"Все свои", - написал Мудрик.

Инициативу бывшего партнера по команде поддержал Георгий Судаков, представив вариант уже получше.

"То был фотошоп. Это оригинал", - отметил Судаков.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Михаил Мудрик

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