"Все свои": Мудрик забавно "отпраздновал" чемпионство Шахтера
Донецкий Шахтер недавно досрочно оформил победу в чемпионате, обыграв 3:0 Днепр-1 в 29-м туре украинской Премьер-лиги и завоевав тем самым 14-е чемпионство в своей истории.
Накануне в честь триумфа "горняков" состоялась торжественная церемония награждения все причастных к успеху золотыми медалями и чемпионским трофеем.
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"Приобщился" к празднованию и бывший вингер Шахтера, ныне выступающий за Челси, Михаил Мудрик, который, к слову, также получит свою золотую медаль за победу в чемпионате Украины.
Игрок лондонской команды опубликовал в своем Instagram коллаж с экс-одноклубниками и трофеем.
"Все свои", - написал Мудрик.
Инициативу бывшего партнера по команде поддержал Георгий Судаков, представив вариант уже получше.
"То был фотошоп. Это оригинал", - отметил Судаков.
Ранее сообщалось, что Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal.