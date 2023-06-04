Русин стал лучшим игроком 30-го тура УПЛ, Скрипник - лучший тренер

В УПЛ назвали лучших игрока и тренера прошедшего 30-го тура чемпионата Украины.

Лучшим игроком был признан футболист Зари Назарий Русин, который дважды отличился в ворота Миная. Оформить хет-трик нападащему не позволил нереализованный пенальти.

А вот лучшим тренером стал Виктор Скрипник, под чьим руководством Ворскла победила Шахтер и пробилась в Лигу конференций.

Напомним, что в последнем туре полтавская команда одолела Шахтер и получила последнюю путевку в еврокубки от Украины.

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