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Русин стал лучшим игроком 30-го тура УПЛ, Скрипник - лучший тренер

В чемпионате Украины выделили лучших.
Сегодня, 18:48
Назарий Русин / zarya-lugansk.com
Назарий Русин / zarya-lugansk.com

В УПЛ назвали лучших игрока и тренера прошедшего 30-го тура чемпионата Украины.

Лучшим игроком был признан футболист Зари Назарий Русин, который дважды отличился в ворота Миная. Оформить хет-трик нападащему не позволил нереализованный пенальти.

А вот лучшим тренером стал Виктор Скрипник, под чьим руководством Ворскла победила Шахтер и пробилась в Лигу конференций. 

Напомним, что в последнем туре полтавская команда одолела Шахтер и получила последнюю путевку в еврокубки от Украины.

С окончательной турнирной таблицей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.


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