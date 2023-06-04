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Динамо попрощалось с Бойко, который покидает команду в статусе свободного агента

Опытный голкипер вынужден уйти из родной команды.
Сегодня, 19:14
Денис Бойко / ФК Динамо Киев
Денис Бойко / ФК Динамо Киев

Сразу после матча против Металлиста 1925 (1:1) киевское Динамо объявило о расставании с Денисом Бойко.

Согласно с официальным сайтом "бело-синих", контракт 35-летнего голкипера подошел к концу и он получил статус свободного агента.

В своей последней игре за клуб Бойко вышел на замену на 88-й минуте, получив при этом капитанскую повязку. После финального свистка он поблагодарил одноклубников и весь клуб за все годы, проведенные в составе киевлян.

Денис Бойко - воспитанник Динамо. За первую команду он сыграл 108 матчей, в которых пропустил 97 голов и отстоял на "ноль" 51 раз. В составе Динамо вратарь один раз стал чемпионом Украины, два раза выигрывал кубок и три раза - Суперкубок.

Ранее Денис Бойко заявлял, что у него нет в планах завершать профессиональную карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Денис Бойко

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