Динамо попрощалось с Бойко, который покидает команду в статусе свободного агента

Сразу после матча против Металлиста 1925 (1:1) киевское Динамо объявило о расставании с Денисом Бойко.

Согласно с официальным сайтом "бело-синих", контракт 35-летнего голкипера подошел к концу и он получил статус свободного агента.

Денис Бойко залишає «Динамо»



Поєдинок 30-го туру УПЛ проти «Металіста-1925» став останнім у якості гравця «Динамо» для воротаря Дениса Бойка. pic.twitter.com/U0CeoCUscn — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 4, 2023

В своей последней игре за клуб Бойко вышел на замену на 88-й минуте, получив при этом капитанскую повязку. После финального свистка он поблагодарил одноклубников и весь клуб за все годы, проведенные в составе киевлян.

Денис Бойко - воспитанник Динамо. За первую команду он сыграл 108 матчей, в которых пропустил 97 голов и отстоял на "ноль" 51 раз. В составе Динамо вратарь один раз стал чемпионом Украины, два раза выигрывал кубок и три раза - Суперкубок.

Ранее Денис Бойко заявлял, что у него нет в планах завершать профессиональную карьеру.