Стадион в Новой Каховке полностью затопило после подрыва ГЭС террористами

В ночь с понедельника на вторник в Новой Каховке российскими войсками произошел взрыв на Каховской ГЭС.

В результате инцидента ближайшие села и районы Херсонской области были затоплены или под угрозой затопления.

Читай также: В бою за Украину погиб украинский футболист, выступавший в Польше

Футбольный стадион стал одним из первых, кто оказался под водой. Арена Энергия была построена и введена в эксплуатацию в 1954 году.

Ранее сообщалось, что одноклубник Михаила Мудрика посетил матч российской медиалиги.