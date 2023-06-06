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Стадион в Новой Каховке полностью затопило после подрыва ГЭС террористами

Российские войска "осчастливили" жителей Херсонской области.
Сегодня, 11:55
Стадион Энергия
Стадион Энергия

В ночь с понедельника на вторник в Новой Каховке российскими войсками произошел взрыв на Каховской ГЭС.

В результате инцидента ближайшие села и районы Херсонской области были затоплены или под угрозой затопления.

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Футбольный стадион стал одним из первых, кто оказался под водой. Арена Энергия была построена и введена в эксплуатацию в 1954 году. 

Ранее сообщалось, что одноклубник Михаила Мудрика посетил матч российской медиалиги.

 


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