Ребров: Шевченко все журналисты почти убивали за стиль игры, а через 2 года он попал на Евро

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о работе в команде Андрея Шевченко.

По словам специалиста, Шевченко изначально сильно критиковали, однако он дал результат.

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"Вжен вопрос, когда это произошло. После 2 лет работы Шевченко все журналисты почти убивали за стиль игры, а через 2 года он попал на Евро. Я помню больше всего матч против Мальты, что делали с Андреем Николаевичем.

Не считаю, что стиль очень важен. Сборная должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем против Англии," - отметил Ребров.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украине.