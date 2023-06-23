Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ
Юмор оценили не все.
23 июня в Доме Футбола прошло собрание учасников украинской Премьер-лиги.
На заседании обсудили ряд вопросов, раздали немного штрафов, а также утвердили всех учасников УПЛ на следующий сезон.
Последний пункт креативно обыграл Кривбасс в своем Телеграм-канале, показав список участников в стиле Николаевского Ванька. В комментариях мнения по этому поводу разделились.
Ранее, напомним, киеввское Динамо сообщило, кто станет их первыми соперниками на летних сборах.