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Колос усилился экс-футболистами Динамо и Шахтера

Клуб из Ковалевки подписал сразу нескольких игроков.
Сегодня, 11:57
ФК Колос Ковалівка
ФК Колос Ковалівка

Колос Коваливка усилил свою обойму сразу четырьмя футболистами.

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, в команду перешли Андрей Цуриков, Никита Бурда, Валерий Бондаренко и Александр Демченко.

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Цуриков, Бурда и Демченко перебрались в клуб на правах свободного агента. У Бондаренко был действующий контракт до конца этого года, детали его перехода неизвестны.

Последним клубм Цурикова была Александрия, Бурда выступал за Динамо, Демченко защищал цвета Черноморца, а Бондаренко принадлежал Шахтеру, но играл в аренде за Александрию

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никита Бурда валерий бондаренко Колос Ковалевка

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