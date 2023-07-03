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Лидер Александрии перешел в Днепр-1

Днепряне заплатили за Мирошниченко четверть миллиона долларов.
Сегодня, 19:13
Денис Мирошниченко / fco.com.ua
Денис Мирошниченко / fco.com.ua

Денис Мирошниченко присоеднился к Днепру-1.

Александрия сообщила, что достигла договоренностей с днепровской командой. За трансфер 28-летнего защитника команда Ротаня получит 250 тысяч долларов.

Мирошниченко присоединился к Александрии в 2019 году, с тех пор провел 99 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами. 

Напомним, что Денис - воспитанник Кривбасса, также успел поиграть за Днепр и Карпаты, откуда и перешел в Александрию.

Ранее, напомним, донецкий Шахтер представил нового главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Днепр-1

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