Лидер Александрии перешел в Днепр-1

Денис Мирошниченко присоеднился к Днепру-1.

Александрия сообщила, что достигла договоренностей с днепровской командой. За трансфер 28-летнего защитника команда Ротаня получит 250 тысяч долларов.

Мирошниченко присоединился к Александрии в 2019 году, с тех пор провел 99 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами.

Напомним, что Денис - воспитанник Кривбасса, также успел поиграть за Днепр и Карпаты, откуда и перешел в Александрию.

Ранее, напомним, донецкий Шахтер представил нового главного тренера.