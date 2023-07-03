Лидер Александрии перешел в Днепр-1
Днепряне заплатили за Мирошниченко четверть миллиона долларов.
Денис Мирошниченко присоеднился к Днепру-1.
Александрия сообщила, что достигла договоренностей с днепровской командой. За трансфер 28-летнего защитника команда Ротаня получит 250 тысяч долларов.
Мирошниченко присоединился к Александрии в 2019 году, с тех пор провел 99 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами.
Напомним, что Денис - воспитанник Кривбасса, также успел поиграть за Днепр и Карпаты, откуда и перешел в Александрию.
Ранее, напомним, донецкий Шахтер представил нового главного тренера.