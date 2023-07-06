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ПФЛ представила календарь Первой лиги на сезон-2023/24

Базовой датой старта второго украинского дивизиона является 28 июля.
Сегодня, 17:55
Опубликован календарь Первой лиги / pfl.ua
Опубликован календарь Первой лиги / pfl.ua

Профессиональная футбольная лига Украины опубликовала календарь матчей первого этапа розыгрыша Первой лиги в сезоне-2023/24.

Во втором по силе украинском дивизионе выступят 20 клубов, которые были распределены по географическому принципу на две группы по десять участников.

Базовой датой первого тура является 28 июля.

Первая лига, 1-й тур

Группа А

  • Карпаты - Хуст
  • Буковина - Нива Тернополь
  • Прикарпатье - Подолье
  • Нива Бузовая - Агробизнес
  • Металлист - Эпицентр

Группа Б

  • Чернигов - Диназ
  • Ингулец - Полтава
  • Левый Берег - Горняк-Спорт
  • ФСК Мариуполь - Виктория
  • Металлург - Кремень

С полным календарем матчей Первой лиги можно ознакомиться на официальном сайте ПФЛ.

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После первого этапа чемпионата в Первой лиге клубы, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б продолжат борьбу в Чемпионской группе, разыграв путевки в Премьер-лигу. Команды, занявшие шестое-десятое места, сформируют группу Выбывание за право остаться в дивизионе.

Два первых места напрямую выйдут в УПЛ. Клубы, занявшие третье-четвертое места, сыграют с 13-14 командами УПЛ.

Ранее ПФЛ представила состав участников Первой и Второй лиг Украины.

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