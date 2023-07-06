ПФЛ представила календарь Первой лиги на сезон-2023/24
Профессиональная футбольная лига Украины опубликовала календарь матчей первого этапа розыгрыша Первой лиги в сезоне-2023/24.
Во втором по силе украинском дивизионе выступят 20 клубов, которые были распределены по географическому принципу на две группы по десять участников.
Базовой датой первого тура является 28 июля.
Первая лига, 1-й тур
Группа А
- Карпаты - Хуст
- Буковина - Нива Тернополь
- Прикарпатье - Подолье
- Нива Бузовая - Агробизнес
- Металлист - Эпицентр
Группа Б
- Чернигов - Диназ
- Ингулец - Полтава
- Левый Берег - Горняк-Спорт
- ФСК Мариуполь - Виктория
- Металлург - Кремень
С полным календарем матчей Первой лиги можно ознакомиться на официальном сайте ПФЛ.
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После первого этапа чемпионата в Первой лиге клубы, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б продолжат борьбу в Чемпионской группе, разыграв путевки в Премьер-лигу. Команды, занявшие шестое-десятое места, сформируют группу Выбывание за право остаться в дивизионе.
Два первых места напрямую выйдут в УПЛ. Клубы, занявшие третье-четвертое места, сыграют с 13-14 командами УПЛ.
Ранее ПФЛ представила состав участников Первой и Второй лиг Украины.