ПФЛ представила календарь Первой лиги на сезон-2023/24

Профессиональная футбольная лига Украины опубликовала календарь матчей первого этапа розыгрыша Первой лиги в сезоне-2023/24.

Во втором по силе украинском дивизионе выступят 20 клубов, которые были распределены по географическому принципу на две группы по десять участников.

Базовой датой первого тура является 28 июля.

Первая лига, 1-й тур

Группа А

Карпаты - Хуст

Буковина - Нива Тернополь

Прикарпатье - Подолье

Нива Бузовая - Агробизнес

Металлист - Эпицентр

Группа Б

Чернигов - Диназ

Ингулец - Полтава

Левый Берег - Горняк-Спорт

ФСК Мариуполь - Виктория

Металлург - Кремень

С полным календарем матчей Первой лиги можно ознакомиться на официальном сайте ПФЛ.

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После первого этапа чемпионата в Первой лиге клубы, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б продолжат борьбу в Чемпионской группе, разыграв путевки в Премьер-лигу. Команды, занявшие шестое-десятое места, сформируют группу Выбывание за право остаться в дивизионе.

Два первых места напрямую выйдут в УПЛ. Клубы, занявшие третье-четвертое места, сыграют с 13-14 командами УПЛ.

Ранее ПФЛ представила состав участников Первой и Второй лиг Украины.