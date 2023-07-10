Уверенное решение: Пятов объяснил, почему закончил карьеру игрока

Бывший голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился подробностями завершения профессиональной карьеры.

По словам специалиста, вместе с семьей принял решение перейти на тренерскую работу.

"Еще года два назад я понял, что время истекает и момент тренерства скоро наступит. Поговорили с женой, с семьей, и я заключил, что готов к этому.

Первые дни на тренерской работе? Скажу, это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Голландская школа – это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть тактические новинки. Я в восторге".

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"Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года – провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг – начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого добиться, есть такая страсть. А что будет дальше – увидим.

Разговор со Срной? Он сказал, что это футбольная жизнь и хорошо, когда есть такая возможность остаться в родном клубе, где все мне знакомы, где я всех люблю и продолжаю работать. Это поможет мне как тренеру, потому что не каждому игроку дается шанс после окончания карьеры оставаться в тонусе.

Это важно, потому что футбол – моя жизнь, я уже 20 лет так живу. Я же говорю, что поговорил с Дарио, Сергеем Анатольевичем Палкиным, с женой и детьми и принял решение. Спасибо всем за поддержку, а особенно – моей семье", - отметил Пятов.

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