iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Уверенное решение: Пятов объяснил, почему закончил карьеру игрока

Легендарный украинский вратарь высказался о работе в Шахтере.
Сегодня, 14:20
Андрей Пятов / ФК Шахтер Донецк
Андрей Пятов / ФК Шахтер Донецк

Бывший голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился подробностями завершения профессиональной карьеры.

По словам специалиста, вместе с семьей принял решение перейти на тренерскую работу. 

"Еще года два назад я понял, что время истекает и момент тренерства скоро наступит. Поговорили с женой, с семьей, и я заключил, что готов к этому.

Первые дни на тренерской работе? Скажу, это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Голландская школа – это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть тактические новинки. Я в восторге".

Читай также: Тоттенхэм вскоре подпишет вингера Шахтера

"Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года – провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг – начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого добиться, есть такая страсть. А что будет дальше – увидим.

Разговор со Срной? Он сказал, что это футбольная жизнь и хорошо, когда есть такая возможность остаться в родном клубе, где все мне знакомы, где я всех люблю и продолжаю работать. Это поможет мне как тренеру, потому что не каждому игроку дается шанс после окончания карьеры оставаться в тонусе.

Это важно, потому что футбол – моя жизнь, я уже 20 лет так живу. Я же говорю, что поговорил с Дарио, Сергеем Анатольевичем Палкиным, с женой и детьми и принял решение. Спасибо всем за поддержку, а особенно – моей семье", - отметил Пятов.

Ранее стали известны детали возможного контракта Трубина с Интером.


Статьи по теме

Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера
Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024 Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024
Костюк вылетала с парного разряда на Уимблдоне Костюк вылетала с парного разряда на Уимблдоне
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа16:18
Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Европа15:42
Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера
Евро-202415:05
Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024
Теннис14:48
Костюк вылетала с парного разряда на Уимблдоне
Теннис14:40
Украинцы на Уимблдоне: Костюк вылета с парного разряда, но сыграет в смешанном
Бокс14:31
"Большой, сильный, панчер": Менеджер Усика оценил Дюбуа
Украина14:20
Уверенное решение: Пятов объяснил, почему закончил карьеру игрока
Бокс13:48
Дюбуа: Усик - великий чемпион, но все, что имеет начало, имеет и конец
Европа13:42
Тоттенхэм не устроило предложение Баварии по Кейну
Бокс13:36
Усик - Дюбуа: видео первой битвы взглядов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK