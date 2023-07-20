Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 видео голов и лучших моментов матча 20.07.2023

Вашему вниманию обзор контрольного поединка между украинской и австрийской командами.

В четверг, 20 июля, киевское Динамо на тренировочном сборе в Австрии встретилось в товарищеском матче с местной Аустрией Клагенфурт.

В составе команды Мирчи Луческу на поле вышли футболисты, которые накануне не принимали участие в спарринге против саудовского Аль-Хиляля (1:0) или получили мало игрового времени. Соперник также играл экспериментальным составом.

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Динамо одержало разгромную победу, отправив в ворота оппонента девять безответных мячей. По дублю на свой счет записали Владислав Ванат, Богдан Леднев и Самба Диалло, а еще по голу забили Антон Царенко, Александр Караваев и Александр Андриевский.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Аустрия Клагенфурт:

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский 90.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо.

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