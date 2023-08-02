iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа

На ISPORT можно будет следить за жеребьевкой следующего этапа национального кубка.
Сегодня, 18:08
Кубок Украины / УАФ
Кубок Украины / УАФ

В четверг, 3 августа, состоится жеребьевка третьего этапа кубка Украины сезона-2023/24.

В третьем предварительном этапе примут участие команды, которые станут победителями своих противостояний во втором раунде.

Трансляция жеребьевки третьего предварительного этапа кубка Украины-2023/24 запланирована на 13:00.

Клубы Украинской Премьер-лиги начнут свои выступления в кубке Украины со стадии 1/16 финала (четвертый предварительный этап) - там выступят команды, которые занимают 9-16 места по рейтингу.

Команды первой восьмерки начнут свой путь по турниру с 1/8 финала.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей предыдущих этапов кубка Украины-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины жеребьевка Кубок Украины по футболу онлайн-трансляция

Статьи по теме

VBET Кубок Украины: Мариуполь обыграл ВАСТ, "Карпати знов програли в футбол" VBET Кубок Украины: Мариуполь обыграл ВАСТ, "Карпати знов програли в футбол"
Панатинаикос - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча отбора Лиги чемпионов Панатинаикос - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча отбора Лиги чемпионов
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол19:04
Видео скандального гола Шахтера в ворота Вереса
Европа18:52
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Футбол18:46
Эвертон Миколенко может ворваться в борьбу за Магуайра
Европа18:38
Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде
Европа18:21
Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала
Украина18:13
Шахтер открыл счет в матче с Вересом благодаря спорному забитому мячу
Украина18:08
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа
Европа17:54
Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами
Футбол17:50
Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона
Европа17:49
Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK