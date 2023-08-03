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Заря арендовала трех футболистов Динамо

Луганский клуб продолжает пользоваться игроками киевлян.
Сегодня, 14:20
ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально сообщило о том, что отправит своих футболистов в Зарю.

Луганский клуб арендовал трех игроков "бело-синих". Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.

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Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесарь и центрфорвард Игорь Горбач проведут сезон в Заре.

В прошлом сезоне футболисты выступали в Динамо U-19. 

Напомним, в этом сезоне за Зарю на правах аренды выступают также динамовцы Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.

Ранее сообщалось, что Заря заявила на сезон сербского полузащитника.

Источник: ФК Динамо Киев

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