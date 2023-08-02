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Заря заявила на сезон сербского полузащитника

Петар Мичин уже знаком с наставником "черно-белых".
Сегодня, 17:19
Петар Мичин
Петар Мичин

Заря, судя по всему, вскоре объявит об усилении центра поля.

Луганский клуб заявил на чемпионат Украины сербского хавбека Петара Мичина. Данная информация появилась на сайте УПЛ.

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Основная позиция Мичина - атакующий полузащитник, но также он может сыграть оттянутого форварда и вингера.

Последним клубом Петара были Раднички, в которых он успел пересечься с Ненадом Лалатовичем. По информации Transfermarkt, Заря заплатила за игрока 150 тысяч евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря

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