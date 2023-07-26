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Три динамовца и бразилец: Заря объявила о подписании четырех новичков

Состав луганской команды пополнили сразу несколько исполнителей.
Вчера, 22:05
Викентий Волошин / ФК Заря
Викентий Волошин / ФК Заря

Луганская Заря официально объявила о подписании четырех футболистов.

Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды пополнили три игрока киевского Динамо: 22-летний полузащитник Викентий Волошин, 20-летний хавбек Александр Яцык и 20-летний защитник Антон Боль.

Волошин в минувшем сезоне выступал на правах аренды за Александрию, сыграв 18 матчей, в которых отличился четырьмя результативными передачами.

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Яцык в прошлой кампании принял участие в трех поединках первой команды Динамо, проведя на поле в сумме 21 минуту. На счету Боля также три матча, в которых он наиграл 66 минут.

Еще один новичком Зари стал 24-летний бразильский центральный защитник Джордан. Предыдущим клубом игрока была Вила Нова из бразильской Серии В. В текущем сезоне он провел 12 матчей. Также ранее выступал в высшем дивизионе за Сеару и Шапекоэнсе.

Все три динамовца пополнили состав Зари на правах годичной аренды, а бразильский игрок присоединился к команде в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Заря снова арендовала игрока, который трижды перенес остановку сердца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря трансферы

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