Шедевр Бабенко, принесший Днепр-1 победу над Полесьем

Хавбек Днепра-1 Руслан Бабенко стал героем матча против Полесья (2:1).

Украинский футболист при ничейном счете отважился на дальний удар на 90+1 минуте. Мяч пушечным выстрелом залетел в сетку.

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Игрок сам не поверил данному стечению обстоятельств, принявшись бурно праздновать взятие ворот.

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