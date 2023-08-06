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Шедевр Бабенко, принесший Днепр-1 победу над Полесьем

Полузащитник отважился на дальний удар.
Сегодня, 17:50
Руслан Бабенко / УПЛ
Руслан Бабенко / УПЛ

Хавбек Днепра-1 Руслан Бабенко стал героем матча против Полесья (2:1).

Украинский футболист при ничейном счете отважился на дальний удар на 90+1 минуте. Мяч пушечным выстрелом залетел в сетку.

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Игрок сам не поверил данному стечению обстоятельств, принявшись бурно праздновать взятие ворот.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 Руслан Бабенко

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