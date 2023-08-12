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Полесье - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:44
Полесье - Рух: онлайн-трансляция матча / ФК Полесье
Полесье - Рух: онлайн-трансляция матча / ФК Полесье

В субботу, 12 августа, в третьем туре украинской Премьер-лиги Полесье встретится на своем поле с Рухом.

В предыдущем матче чемпионата Украины житомирский клуб уступил 1:2 Днепру-1, а львовская команда разгромила Ворсклу со счетом 4:1.

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Поединок состоится в Житомире на Центральном городском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Рух

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Рухом будет доступна в этой новости 12 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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