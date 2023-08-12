Колос - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.08.2023
В субботу, 12 августа, Колос будет принимать на своем поле Верес в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче чемпионата Украины ковалевская команда одержала победу 2:0 над Черноморцем, а клуб из Ровно сыграл вничью 1:1 с Шахтером.
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Поединок будет сыгран в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Верес
Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Вересом будет доступна в этой новости 12 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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