Колос - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.08.2023

В субботу, 12 августа, Колос будет принимать на своем поле Верес в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины ковалевская команда одержала победу 2:0 над Черноморцем, а клуб из Ровно сыграл вничью 1:1 с Шахтером.

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Поединок будет сыгран в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Верес

Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Вересом будет доступна в этой новости 12 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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