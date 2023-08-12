Колос добыл уверенную победу над Вересом
В субботу, 12 августа, в рамках третьего тура УПЛ состоялась встреча Колос - Верес. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В первом тайме голом отличился Денис Безбородько. 29-летний форвард вывел свою команду вперед на 25-й минуте.
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Во второй половине игры с пенальти удвоил счет Павел Ориховский. Как оказалось позднее, этот гол стал последним в матче.
После трех туров Колос идет на втором месте с семью очками, а Верес занимает 12-ю строчку, набрав один балл.
Статистика матча Колос - Верес третьего тура УПЛ
Колос - Верес 2:0
Голы: Безбородько, 25, Ориховский, 71 пен
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 3 - 1
Атаки: 102 - 89
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