Минай - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 13.08.2023

В воскресенье, 13 августа, Минай примет на своем поле Днепр-1 в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче закарпатская команда разгромно проиграла ЛНЗ (0:3), а Днепр-1 вырвал победу у Полесье.

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Матч команд будет сыгран на стадионе Минай Арена. Стартовый свисток - 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Днепр-1 будет доступна в этой новости 13 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах Суспільне спорт и SPORT 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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