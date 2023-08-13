Минай - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 13.08.2023
В воскресенье, 13 августа, Минай примет на своем поле Днепр-1 в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче закарпатская команда разгромно проиграла ЛНЗ (0:3), а Днепр-1 вырвал победу у Полесье.
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Матч команд будет сыгран на стадионе Минай Арена. Стартовый свисток - 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Днепр-1
Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Днепр-1 будет доступна в этой новости 13 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах Суспільне спорт и SPORT 1.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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