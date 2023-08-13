Кривбасс - ЛНЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 13.08.2023

В воскресенье, 13 августа, Кривбасс примет на своем поле ЛНЗ в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче криворожская команда обыграла Зарю (3:1), а ЛНЗ разгромил Минай (3:0).

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Матч команд будет сыгран на стадионе Металлург в Кривом Роге. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и ЛНЗ будет доступна в этой новости 13 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах - Megogo, Київстар ТБ, Setanta Sports, Воля ТБ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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