iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - ЛНЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 13.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 11:35
ЛНЗ
ЛНЗ

В воскресенье, 13 августа, Кривбасс примет на своем поле ЛНЗ в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче криворожская команда обыграла Зарю (3:1), а ЛНЗ разгромил Минай (3:0).

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Матч команд будет сыгран на стадионе Металлург в Кривом Роге. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и ЛНЗ будет доступна в этой новости 13 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах - Megogo, Київстар ТБ, Setanta Sports, Воля ТБ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Боттас: Есть смысл оставаться в Альфа Ромео накануне эпохи Ауди Боттас: Есть смысл оставаться в Альфа Ромео накануне эпохи Ауди
ПСЖ принял предложение по Неймару из Саудовской Аравии ПСЖ принял предложение по Неймару из Саудовской Аравии
Харден не хочет играть за Филадельфию, все равно требуя трейда в другую команду Харден не хочет играть за Филадельфию, все равно требуя трейда в другую команду
Тренер Уайлдера сообщил, когда может состояться бой Деонтея с Джошуа Тренер Уайлдера сообщил, когда может состояться бой Деонтея с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 113:59
Боттас: Есть смысл оставаться в Альфа Ромео накануне эпохи Ауди
Европа13:42
ПСЖ принял предложение по Неймару из Саудовской Аравии
НБА13:21
Харден не хочет играть за Филадельфию, все равно требуя трейда в другую команду
Бокс13:20
Тренер Уайлдера сообщил, когда может состояться бой Деонтея с Джошуа
Украина13:03
"Крилатим ґрунту не треба": Мудрик и Трубин пообщались стихотворением Лины Костенко
Украина12:50
Минай - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:43
Анчелотти оценил игру Лунина в стартовом матче чемпионата Испании
Теннис12:31
Цуренко проиграла на старте квалификации в Цинциннати
Европа12:21
ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам
Бокс12:20
Стал известен желаемый соперник Джошуа после победы над Хелениусом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK