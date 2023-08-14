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Шахтер - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 14.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 09:30
Шахтер - Александрия / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Александрия / ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 14 августа, Шахтер примет Александрию в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче донецкий коллектив сыграл вничью с Вересом (1:1), а подопечные Руслана Ротаня обыграли Металлист 1925 (1:0).

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Матч команд будет сыгран на стадионе Левый берег в Киеве. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Шахтером и Александрией будет доступна в этой новости 14 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах - Megogo, Київстар ТБ, Setanta Sports, Воля ТБ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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