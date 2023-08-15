Полесье задумалось о смене эмблемы

Житомирский клуб проводит голосование, чтобы определить мнение фанатов в этом вопросе.

Один коллектив Украинской Премьер-лиги готов сменить клубную эмблему.

Житомирское Полесье в своих социальных сетях проводит голосование, которое должно определить, получит ли клуб новую эмблему или нет.

"Обновление логотипа ФК Полесье. В последнее время получаем сообщения от болельщиков, что нужно обновить логотип клуба. Хотим услышать мысль большей части фанатов. Выбирайте свой вариант. P.S. Есть мысль запустить конкурс на новую эмблему".

В последнем туре УПЛ Полесье с минимальным счетом уступило Руху. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем чемпионата Украины сезона-2023/24.

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