ЛНЗ - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 18.08.2023
В пятницу, 18 августа, в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги состоится очный поединок дебютантов высшего дивизиона - ЛНЗ будет принимать Полесье.
В предыдущем матче чемпионата Украины черкасская команда потерпела на выезде поражение 0:2 от Кривбасса, а житомирский клуб дома уступил 0:1 Руху.
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Поединок состоится в Черкассах на Центральном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Полесье
Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Полесьем будет доступна в этой новости 18 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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