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Верес - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 19.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:40
Верес - Ворскла: онлайн-трансляция матча / ФК Верес
Верес - Ворскла: онлайн-трансляция матча / ФК Верес

В субботу, 19 августа, Верес примет на своем поле Ворсклу в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины ровенский клуб проиграл 0:2 на выезде Колосу, а полтавская команда уступила 1:2 дома Заре.

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Поединок состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Ворсклой будет доступна в этой новости 19 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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