Верес - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 19.08.2023
В субботу, 19 августа, Верес примет на своем поле Ворсклу в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче чемпионата Украины ровенский клуб проиграл 0:2 на выезде Колосу, а полтавская команда уступила 1:2 дома Заре.
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Поединок состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Ворскла
Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Ворсклой будет доступна в этой новости 19 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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