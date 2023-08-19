Рух - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 19.08.2023

В субботу, 19 августа, Рух будет принимать Колос в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины львовский клуб обыграл 1:0 в гостях Полесье, а команда из Ковалевки одержала домашнюю победу 2:0 над Вересом.

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Матч будет сыгран на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Колос

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Колосом будет доступна в этой новости 19 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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