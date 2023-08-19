Рух - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 19.08.2023
В субботу, 19 августа, Рух будет принимать Колос в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины львовский клуб обыграл 1:0 в гостях Полесье, а команда из Ковалевки одержала домашнюю победу 2:0 над Вересом.
Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит
Матч будет сыгран на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Колос
Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Колосом будет доступна в этой новости 19 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!