iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 20.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:35
Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 20 августа, Кривбасс встретится с Шахтером в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожский клуб одержал победу 2:0 над ЛНЗ, а донецкая команда обыграла 2:1 Александрию.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Шахтером будет доступна в этой новости 20 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер кривбасс чемпионат Украины онлайн-трансляция Украинская Премьер-лига видео онлайн-трансляция

Статьи по теме

Черноморец - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Черноморец - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Карпаты выступали с жесткой критикой в адрес Реал Сосьедада из-за подписания российского футболиста Карпаты выступали с жесткой критикой в адрес Реал Сосьедада из-за подписания российского футболиста
Gamers8 2023: онлайн-трансляция ENCE - Vitality Gamers8 2023: онлайн-трансляция ENCE - Vitality
Gamers8 2023: ENCE сыграют в финале с Vitality Gamers8 2023: ENCE сыграют в финале с Vitality
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина12:52
Карпаты выступали с жесткой критикой в адрес Реал Сосьедада из-за подписания российского футболиста
Киберспорт12:25
Gamers8 2023: онлайн-трансляция ENCE - Vitality
Киберспорт12:16
Gamers8 2023: ENCE сыграют в финале с Vitality
Бокс12:00
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Бокс11:55
Бокс: расписание боев
Европа11:51
Неймар не сможет дебютировать в ближайших матчах за Аль-Хиляль
Бокс11:40
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023
Легкая атлетика11:35
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Собчук финишировала десятой в ходьбе на 20 км, Карпюк не пробилась в полуфинал в беге на 400 м
ММА11:23
Глава UFC рассказал, когда Макгрегор сможет вернуться в октагон
Бокс11:11
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK