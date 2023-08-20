Кривбасс - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 20.08.2023

В воскресенье, 20 августа, Кривбасс встретится с Шахтером в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожский клуб одержал победу 2:0 над ЛНЗ, а донецкая команда обыграла 2:1 Александрию.

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Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Шахтером будет доступна в этой новости 20 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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