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Днепр-1 - Оболонь 1:2 видео голов и лучших моментов матча 20.08.2023 УПЛ

Участник сразу трех еврокубков потерпел поражение, которое привело к отставке главного тренера.
Сегодня, 19:39
Днепр-1 - Оболонь / УПЛ
Днепр-1 - Оболонь / УПЛ

В воскресенье, 20 августа, состоялся матч четвертого тура УПЛ, в котором встретились Днепр-1 и Оболонь.

Несмотря на разные статусы клубов, киевляне сумели одержали волевую победу со счетом 1:2.

На 16-й минуте Александр Пихаленок реализовал пенальти. Но сразу после перерыва Ростислав Тарануха восстановил паритет, а буквально за десять минут до конца поединка Игорь Краснопир вырвал для своей команды первую победу в УПЛ.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Оболонь в четвертом туре УПЛ:

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Днепр-1 - Оболонь 1:2
Голы: Пихаленок, 16, пен - Тарануха, 46, Краснопир, 83.

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 6 - 3
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 55 - 59

Днепр-1: Кинарейкин, Пасич (Пурита, 72), Сваток, Кравец, Каплиенко, Горин (Когут, 54), Рубчинский, Леднев (Пирес, 79), Пихаленок, Билл (Танчик, 54), Кивинда (Филиппов, 46).

Оболонь: Федоривский, Нагиев (Мединский, 61), Вовкун (Фатеев, 76), Приймак, Лукьянчук, Осман (Прокопенко, 46), Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 76), Суханов (Краснопир, 46), Тарануха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 Оболонь

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