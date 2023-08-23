Форвард Шахтера пропустит осеннюю часть сезона
Траоре перенес операцию.
Нападающий Шахтера Лассина Траоре выбыл на длительный срок.
22-летний игрок получил травму, в результате которой пропустит осеннюю часть сезона.
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У форварда диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. 22 августа футболисту успешно сделали операцию в профильной клинике в Финляндии.
Напомним, Траоре выступает за Шахтер с лета 2021 года. За это время он провел 48 матчей в команде, в которых забил 17 голов.
Ранее сообщалось, что Шахтер подписал защитника сборной Грузии.
Источник: ФК Шахтер Донецк