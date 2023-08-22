Шахтер подписал защитника сборной Грузии

Донецкий Шахтер усилился грузином Иракли Азарови.

Как сообщает пресс-служба клуба, "горняки" согласовали условия сделки по приобретению защитником с Црвеной Звездой. Детали не сообщаются.

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Соглашение с футболистом подписано до 2028 года. Финансовая сторона личного контракта также остается не известной.

Стоит сказать, что Иракли проявил себя на молодежном чемпионате Европы этим летом в составе сборной Грузии U-21, а также регулярно вызывается во взрослую национальную команду.

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