Шахтер обратился в ЕСПЧ по поводу трансферов Тете и Соломона
"Горняки" пытаются получить свои деньги.
Донецкий Шахтер намерен получить компенсацию за переходы Тете и Соломона.
Клуб обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, чтобы получить хоть какие-то деньги. "горняки" акцентируют внимание на том, что средства пойдут на помощь пострадавшим от войны.
Напомним, что этим летом два игрока Шахтера, Тете и Соломон, воспользовались дополнением 7 ФИФА и бесплатно покинули клуб.
Ранее донецкий клуб уже подавал жалобы в другие европейские инстанции, но результата не добился.
Также ранее сообщалось, что Виктор Коваленко нашел себе новый клуб.
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