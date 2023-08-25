Шахтер обратился в ЕСПЧ по поводу трансферов Тете и Соломона

Донецкий Шахтер намерен получить компенсацию за переходы Тете и Соломона.

Клуб обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, чтобы получить хоть какие-то деньги. "горняки" акцентируют внимание на том, что средства пойдут на помощь пострадавшим от войны.

Напомним, что этим летом два игрока Шахтера, Тете и Соломон, воспользовались дополнением 7 ФИФА и бесплатно покинули клуб.

Ранее донецкий клуб уже подавал жалобы в другие европейские инстанции, но результата не добился.

Также ранее сообщалось, что Виктор Коваленко нашел себе новый клуб.

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