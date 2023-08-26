ЛНЗ - Металлист 1925: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 26.08.2023

В субботу, 26 августа, ЛНЗ в пятом туре украинской Премьер-лиги встретится с Металлистом 1925.

В предыдущем матче чемпионата Украины черкаський клуб проиграл Полесье (1:2), а харьковская команда обыграла Минай (1:0).

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Поединок состоится в Черкассах на Центральном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 26 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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