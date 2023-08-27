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Ворскла - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 27.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 13:40
Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча / ФК Ворскла
Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча / ФК Ворскла

В воскресенье, 27 августа, Ворскла примет на своем поле Черноморец в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины полтавская команда обыграла 2:1 на выезде Верес, а одесский клуб одержал домашнюю победу 3:2 над Динамо.

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Поединок состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Черноморцем будет доступна в этой новости 27 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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