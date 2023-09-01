Верес - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.09.2023

В пятницу, 1 сентября, стартует шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня Верес на своем поле примет Черноморец.

В своих предыдущих матчах чемпионата Украины команды с аналогичным счетом уступили Ворскле (1:2).

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Поединок состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Черноморцем будет доступна в этой новости 1 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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