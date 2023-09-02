Минай - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 02.09.2023

В субботу, 2 сентября, продолжится шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня Минай на своем поле примет Шахтер.

В своих предыдущих матчах чемпионата Украины Минай сыграл вничью с Зарей (1:1), а Шахтер обыграл Колос (2:0).

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Поединок состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Шахтером будет доступна в этой новости 2 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах (УПЛ ТБ, Суспільне спорт, SPORT 1).

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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